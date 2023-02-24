行政院長陳建仁今首度赴立法院備詢，國民黨立委曾銘宗質詢時詢問陳建仁，是否會參選2024總統，對此，陳建仁表示，「沒有這回事，學術工作是他的最愛，希望服務期滿後可以回到學術領域繼續做研究。」

曾銘宗表示，外界說你可能參選2024，陳建仁直言，沒有這回事，自己放棄了學術研究到行政院任職擔任公僕，就是為了造福2300萬人民，我是希望服侍人民，不是來被服侍。

陳建仁強調，學術研究就是他的最愛，希望在服務期滿後就能夠繼續回到學術領域做研究。