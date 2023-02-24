由臺南市政府經濟發展局主辦的首屆「2023臺南車展 (Tainan Autoshow)」，今(24)日起一連四天(2/24~27日)在台南高鐵站旁的「大臺南會展中心」盛大舉行，規劃展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等三大主題，近百家廠商展出422格攤位，可看性十足，專業人士憑名片換證，一般民眾填問卷免費參觀。

「2023臺南車展」乃是臺南市政府為推動會展產業，促進臺南汽機車零配件產業發展能量，開創新商機所舉辦，特邀集近百家優質企業參與，有來自全台汽機車零配件百貨業者及超過20餘個汽機車指標品牌(按筆畫排序)參展；其中，新車有Benz、BMW、FORD、Hyundai、Luxgen、MG、SSANGYONG、SUZUKI、VOLVO等品牌；二輪車(含電動機車)有三陽、光陽、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、YAMAHA；重機品牌：有哈雷、aprilia、Benelli、BMW、CFMOTO、KTM、motoguzzi、YAMAHA，內容精彩多元。

臺南市長黃偉哲表示，全球汽車零組件產業朝向模組化、智慧化、電動化與輕量化發展，擁有「文化古都」美譽的臺南，除了著名古蹟外，還是國內汽車工業三大產業聚落之一，汽車及其零件製造業廠商約有五百多家，不乏隱形冠軍企業，產品稱霸全球市占率的台灣之光，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮。因此其藉由「2023臺南車展」的舉辦，提供優質展銷平台及進行全方位的產業交流，期提升產業能見度並創造商機。

南科、沙崙臺南雙引擎 台南邁向高競爭利基產經重鎮

「2023臺南車展」舉辦地點「大臺南會展中心」，位於台灣綠能產業推動核心基地-沙崙智慧綠能科學城旁；沙崙科學城與台南科學園區是推動臺南發展的雙引擎，被賦予重大任務與使命。其中，南科半導體產業發展，已帶動半導體上下游產業廠商進駐，配合沙崙科學城的投資建設與研發團隊引進，形成智慧、綠能科技產業聚落，並結合既有優勢產業高值化，讓台南邁向高競爭利基的產經重鎮。

由經濟部與臺南市政府合力建構的大臺南會展中心，提供臺南一處舉辦展覽、會議與活動的優質場所。明(2024)年台南建城400年，台灣燈會也在台南市舉行，首次的室內燈區將設立在大臺南會展中心，同時也將點亮沙崙智慧綠能科學城。（圖/大台南會展中心提供）

黃偉哲市長強調，在南科及沙崙雙引擎帶動下，臺南市政府也積極透過產業園區開發、土地盤點、市地重劃等策略，創造多元投資標的並推動各工業區開發。尤其在沙崙智慧綠能科學城周邊，已規劃將設置「綠能產業園區」及「健康產業園區」，透過鏈結大臺南科技S廊帶，以臺南市南核心區科學城為發展腹地，延續大臺南科技發展脈絡，創造更多的就業機會，讓各地人才回流台南，更可鏈結北高雄地區，共創南部產業發展廊帶。

此外，臺南有優勢發展電動車、再生能源等化合物半導體的重要應用，台南在電子產業、車用產業、再生能源、無人載具等，其產值或廠商家數量皆佔據大南方超過50%以上。另外在太陽能發電部分，也是全國第一的發電量。在無人載具，台南也是全國第一個核發自駕電動公車營運路權的縣市，這些成果具有投入車用電子、再生能源、無人載具等應用之先天優勢，也有不能缺席的迫切性。打造台南車用電子科技矽谷，並連接沙崙綠能科技應用，加速台南在低碳綠色產業的發展。

設立招商服務單一窗口 解決設廠問題及排除投資障礙

臺南市長黃偉哲。（圖/臺南市政府提供）

黃偉哲市長說，為營造更優質的投資環境，臺南市不僅成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並將持續秉持依法行政、公開透明方式，加速審查作業，提升行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙，同時致力吸引全球外商投資，歡迎外商及本國廠商來本市建廠、投資或設立研發基地，創造最大的投資效益。