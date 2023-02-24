公路總局票選不受歡迎車牌(摘自公路總局官網)

你能接受CAT（貓）、PEE（尿尿）、AR（虛擬實境）當車牌號碼嗎？英文代碼拼字是否不雅抑或因個人喜惡而異，公路總局為了解車牌英文代碼合適性，特地選出26組英文代碼，從2月24日至4月30日於監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）開放填寫網路意見調查。

公路總局表示，現行核發汽機車車牌號碼採不分車種一車一號，由3英文代碼與4數字代號組成，另微型電動二輪車是2英文代碼與5數字代號組合。考量多元文化、個人觀點及時空環境等因素，為廣為蒐集各方意見，公路總局彙整近2年預計製作車牌英文代碼，包含自用小客（貨）車、普通重型機車、電動租賃小客車、電動大客車（含營業及自用）、550C以上大型重型機車及微型電動二輪車等6種車種，共計26組英文代碼，邀請民眾表達想法，調查結果將納入車牌英文代碼製作的考量。

26組英文代碼中，有的是有意義，例如BZD（鎮靜安眠藥物）、CAB（出租車）、CAN（罐頭；可以）、CAP（帽子）、CAR（汽車）、CAS（台灣優良農產品標章）、CAT（貓）、CBA（中國男子籃球職業聯賽）、CCP（中國共產黨縮寫）、CCR（跨文化戀愛縮寫）、PDA（個人數位助理）、PDD（廣泛性發展障礙縮寫）、PDF（可攜式文件格式）、PEN（筆）、PET（寵物）、PGA（高爾夫球錦標賽）、EAR（耳朵）、EAT（吃）、AM（早上）、AR（虛擬實境）。

有的是諧音或不雅，例如CCC（台語諧音死死死；或中文諧音嘻嘻嘻）、CCK（台語諧音死死去）、PEE（尿尿）、PGG（GG不雅諧音）、LGY（GY不雅諧音）。

公路總局補充，新式汽機車號牌編碼是前3英文代碼，後4數字代號；微型電動二輪車號牌編碼是前2英文代碼，後5數字代號。英文字母的「I」、「O」穢語阿拉伯數字混淆，都去除；阿拉伯數字「4」與死字諧音，都去除。