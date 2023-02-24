民眾林姓女子在大武鄉大竹村愛國蒲產業道路上發現受傷幼鳥，送至多良派出所安置。（大武警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

民眾林姓女子日前在大武鄉大竹村愛國蒲產業道路上發現受傷幼鳥，因憂心恐遭路殺，立即聯繫相關單位並於隔日將幼鳥送大武警分局多良派出所，由警員翁帥正及温弘彬檢視幼鳥狀況後，暫時予以安置，後續交由台東縣政府農業處接管照護。

經了解，林女17日返家途中看到路中央站著1隻小動物，因天色昏暗，初瞥誤以為是顆石頭，上前查看赫然發是1隻眼神無助的幼鷹站，在路中央一動也不動，原來是腿部受傷導致無法行動，隔日送至多良派出所安置，台東縣政府農業處畜產保育科查驗後，初判是2級保育類東方蜂鷹，立即將牠送醫救治。

大武分局提醒民眾，台東縣部分郊區道路不時有野生動物出沒，用路人駕駛車輛請隨時注意車前狀況，並於視線不佳時開啟大燈，以維護交通安全。若發現野生動物受傷，可通報撥台東縣政府農業處等動物保護單位派員前往處理照護，並提供適當收容安置及醫療照護。

野灣野生動物醫院表示，該東方蜂鷹送至醫院時無法站立，疑似右腳遭電殛，經初步診斷第3趾已失去功能，恐需進行截肢。