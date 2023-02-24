SOGO百貨2005年爆發經營權之爭，當時擔任太流董事長李恆隆、太百董事長賴永吉，遭依背信罪起訴，台北地方法院審理後認定證據不足判李無罪，賴的部分逾追訴時效，判決免訴。檢不服可上訴。

太設集團於2002年9月發生財務危機，旗下的SOGO百貨營運陷入困境，太設章家委託林華德、李恆隆及賴永吉協助處理財務問題。林華德等人明知太設已與寒舍公司蔡辰洋、仙妮蕾德集團陳德福簽立備忘錄，太設欲出售SOGO百貨股權以獲得蔡辰洋等人100億資金的挹注，卻從中阻撓這件股權買賣，認定林華德違背章家的委託，背信罪名成立。

至於李恆隆、賴永吉2人，當時因仍有偽造文書等案件在高等法院審理中，台北地檢署在2006年將2人依背信罪起訴後，移由高院併案審理，但高院認為2人所涉背信罪部分與偽造文書等案非屬裁判上一罪的關係，退回北檢的併案，北檢調查後2019年將李、賴2人依背信罪起訴。

北院認為，依檢方起訴內容，沒有發現李受SOGO前經營團隊「章家」章民強、章啟明父子委託處理經營權的證據，與背信罪違法要件不符，判李無罪，賴永吉則因追訴權時效已消滅，依法判免訴。