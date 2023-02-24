警方在車上查扣瓦斯槍、刀械等違禁品。（警方提供）

新北市蘆洲今（24）日凌晨發生鬥毆事件，1名21歲林姓男子因與另名21歲邱姓男子有感情糾紛，雙方相約談判，不料邱男找來10名友人助陣，林男及其友人黃男（21歲）勢單力薄遭對方毆傷，警方後續通報警力攔截圍捕，將所有嫌犯逮補到案，並持扣瓦斯槍、BB槍、辣椒水、斧頭、手銬、刀子等違禁品，訊後依妨害秩序移送地檢署偵辦。

警方調查，林男與邱男分別為某女子現任、前任男友，其中邱男與女子分手後，因不滿前女友與林男交往，因此怒罵對方讓他戴綠帽，而林男得知後，護女友心切，約邱男今天凌晨於蘆洲民族路談判。

林男找了黃男陪同，不料對方竟找來10名友人，分成3部車輛前往，由於對方人數佔有優勢，林、黃2人寡不敵眾無力抵抗，造成林男腿部挫傷、黃男臉部及脖子挫傷。

鬥毆過程中民眾向警方報案，警方抵達時邱男等人以駕車逃逸，警方立即通報支援警力攔截圍捕，最後成功將涉案車輛攔下，同時在車上查扣瓦斯槍3把、BB槍2把、辣椒水2罐、斧頭1支、手銬1副、刀子等證物，警方將邱男等人逮捕，帶回警局偵訊。由於林男及黃男並未提出傷害告訴，因此警方依妨害秩序罪嫌，將邱男及其友人移送地檢署偵辦。