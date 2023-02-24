瑞鼎2022全年合併營收228.22億元，較去年同期減少8.1％；毛利率40.5%，較去年同期減少2.3%；營業淨利36.37億元，較去年同期減少28.9%；稅後淨利38.62億元，較去年減少10.0%；每股盈餘51.23元寫下歷史次高紀錄。董事會亦於今日決議發放每股41元的現金股利，盈餘分派率八成。

瑞鼎去年第四季合併營收41.96億元，季增7.5％，較去年同期減少37.0%；毛利率31.1％，季減6.4%，較去年同期減少14.4%；營業淨利4.98億元，季增11.0％，較去年同期減少65.4%；稅後淨利3.94億元，季減28.4％，較去年同期減少67.2%，每股盈餘5.13元。

董事長黃裕國表示，2022年逐季面臨需求修正，加上地緣政治衝突、通膨升息、疫情反覆封控等因素，造成全球消費端急速緊縮，供應鏈上下游受長鞭效應重複下單的影響，大舉調整存貨水位。去年上半年受惠於AMOLED驅動IC的拉貨動能強勁，創下歷年來上半年最佳成果；然而下半年遭遇景氣逆風，所幸我們的產品線多元且基礎穩健，撐過了艱難的下半年。回顧2022年公司的重要里程，首先是2022年初完成掛牌上市，展開進入資本市場的新里程；其二，深耕已久的AMOLED驅動IC、車載及工控驅動IC在過去一年營收佔比持續提升，逐步成為公司未來發展的重要產品線。AMOLED、車載及工控應用之營收占整體營收逾60%。大尺寸LCD顯示驅動IC雖然屬於成熟的市場，仍積極開發新客戶，降低衝擊。大尺寸LCD顯示驅動IC、AMOLED驅動IC、車載工控驅動IC已成為本公司營收的三大支柱。

瑞鼎表示，在客戶歷經數季積極調整庫存水位後，去年第四季大尺寸驅動IC應用在電視、IT等產品的出貨量已較上季成長；時序控制、電源管理IC同步呈現小幅成長。穿戴消費性產品因客戶調節庫存而有所下降；手機產品則因第四季是新機發表旺季，因此在客戶推出新機預先備貨下，推升拉貨動能小幅增溫。車用與工控產品在出貨表現上保持相對的穩定，在景氣下行過程中影響較為輕微。

展望今年第一季，正逢傳統電子業淡季，預期產業鏈持續進行庫存調節，客戶端也期待更具競爭力的價格，對本季營運會有一定的壓力。惟觀察面板客戶的庫存水位持續下降，可望於第一季後段回補部份大尺寸產品如電視及桌上顯示器驅動IC庫存；手機產品在年初於終端市場傳來銷售佳績，有助第一季庫存的降低，綜合評估，期望度過上半年的淡季效應與庫存調整，能迎來下半年的復甦。