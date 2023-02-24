本檔亦是英商渣打銀行首次發行以澳幣計價的國際板永續債券，在台是由渣打國際商業銀行主辦，上海商業儲蓄銀行及國泰世華商業銀行協辦。

繼2022年首度在台發行國際板永續債券後，英商渣打銀行看好亞太區對永續金融債的需求不減，以及2022全年台灣永續發展債券市場發行量破千億，創下歷史新高，再度發行十年期、票面利率 5.7%，以澳幣計價的國際板永續債券。由於市場對永續金融商品的需求反應熱烈，順利完成總額7000萬澳幣的發行作業，並於2月24日於證券櫃檯買賣中心掛牌。

本次國際板永續債券所募得的資金，將依據渣打集團可持續發展債券架構，持續用於包含綠色建築、再生能源、醫療基礎設施、和低度開發國家的微型金融等永續發展項目。渣打亦致力尋求創新的金融投資方式，以期資金流動通暢，保有靈活調度的空間，以因應對新興市場在拓展ESG相關業務時所面臨的挑戰。

渣打銀行自2015年起便在台灣的國際債券市場締造多項紀錄，其中包含引入第一檔國家主權債、第一檔美金浮動利率債、第一檔最長天期四十年期美元債券、以及第一檔伊斯蘭債券。此外，渣打銀行於台灣國際債市的領導地位也屢獲國際獎項肯定，包含獲財資雜誌（The Asset Triple A）評定渣打銀行去年主辦阿拉伯聯合大公國12.5億美元的30年期國際債為「最佳國際債券（Best Formosa Bond）」，亦連續六年授予「最佳國際債發行機構（Best Formosa House）」等殊榮。