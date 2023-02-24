eMOVING深耕台灣市場13個年頭，持續投入開發多元性的產品，以安心可靠為品牌最高指標來帶動電動車產業。旗下微型電動二輪車Shine及Bobe，在競爭品牌眾多的市場中，持續創造佳績，坐穩累積領牌冠軍。這次趁台南車展推出全車系感謝回饋，釋出重磅優惠。

全台唯一普重快充電車勁炫125，具競爭性的價格及在家就可以充電的使用模式，0-50km僅3.9秒強勁性能及標配BOOST加速，還提供獨家專利電動中柱、汽車等級定速巡航、個性化數位儀錶和感應鑰匙等配備，提供消費者更多選擇。

而針對女性設計的EZ1，使用Gogoro Network電池交換系統，前後雙碟式煞車，前輪同級最大200mm碟盤，搭配輕盈小巧80kg車體及舒適雙槍式後避震，座椅高度僅有740mm，女性車主雙腳也可輕鬆踩地，前雙置物空間和USB充電座加上21.6公升後車廂，大置物空間可輕鬆運用更顯貼心。

移動輕時尚的微型電動二輪車，車重僅40公斤，只有傳統油車的一半，除了可以透過車輛直接充電，5.3公斤羽量級鋰電池亦可輕鬆帶回家中充電，優雅展現亮麗生活。

為慶祝eMOVING自111年11月微電開始掛牌後持續穩居領牌冠軍，2月28日前全車系最高享價值超過6,000元大禮包，Bobe購車最低34,980元即可輕鬆入手。勁炫125扣除補助最低只要43,100元。EZ1也只要28,700元起就可輕鬆騎回家。台南車展另享現場限定優惠。