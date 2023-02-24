前立委沈富雄形容新北市長侯友宜是「籠中虎」，國民黨只要把籠子打開就會贏。侯友宜今被問到此事時表示，他不是虎，也不是什麼動物，他最關心如何解決人民關心的問題，人民更期待他能好好把事情做好，他會跟市府團隊善盡職責，扮演好應做的事情，包括即將展開的里長座談會，還有2030新願景都如火如荼進行中。

侯友宜今參加新北市議會民進黨團總召交接典禮，被問到新任總召鄭宇恩希望侯盡早表態別讓市政停擺時，他指出，新北市所有團隊面對市政建設，與即將展開的里長座談會，歡迎議員們一起來參與 ，了解里長需求，共同面對並解決所有問題，讓新北市不斷超越自己。

侯相較其他藍營大咖，與綠營關係較好是否是優勢，侯友宜強調，面對所有議題，希望中央、地方一起合作，府會關係和諧，台灣很小，不應分你我、族群，更重要國家、人民利益遠超過黨派，更超過個人，大家必須要共同攜手合作，解決人們需要政府做的事情， 一起努力讓國家發展，人民利益能夠確保與永續。

至於美麗島國政民調指出國民黨好感度大幅降低，外界解讀是受到立委、總統候選人提名影響，侯友宜表示，每個人應有把自己角色扮演好的態度，面對外界有不一樣看法，大家更要以國家、人民利益為優先，把自己角色做好、努力做事，攜手合作面對所有挑戰。