串流媒體市場競爭激烈，華爾街日報周四披露，Netflix有意在幾周內宣布大幅降價的新政策，範圍遍及全球30多個國家或地區，且降價幅度最高將達50%，不過報導也提到，此策略主要針對新興市場，因此包括北美和西歐主力市場並未納入，不確定是否包含台灣。

Netflix發言人Kumiko Hidaka證實將調整部分國家的訂閱費用，但未公布是哪些國家。外媒則搶先曝光，有可能降價的國家，包括葉門、約旦、伊朗、克羅埃西亞、尼加拉瓜、厄瓜多、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓等地。

報導提到，降價策略主要針對新興市場，盼藉此機會搶市占，但可能也被迫承受獲利下滑的損失，Netflix盤中股價因此重挫6%，但終場跌幅收斂，下跌3.35%，收在323.65美元。

目前官方尚未公布全球大降價的具體計畫，檯面上消息不一，研調機構AmpereAnalysis則表示，降價的國家或地區上看100多個，降價的幅度也有所不同，從13%至60%都有可能。