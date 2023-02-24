俄烏戰爭至今整整1年了。戰場較量365天後，世界已不是原來的世界。那片曾經富饒的大地，早已是一片片的廢墟；成千上萬鮮活的人們，也永遠地倒在了血泊中。

大陸知名時政類自媒體「牛彈琴」撰文，戰火影響波及世界，也包括遠離戰場的我們。若干年後回看，我們或許會感慨，這本是一場完全可以避免的戰爭，但最終卻以這樣慘烈的形式爆發，改變了千千萬萬人的命運，甚至很多國家的命運。這場還在持續中的戰爭，留給世界至少10點啟示。

啟示一，沒有什麼底線不能突破。

在過去365天，我們看到，全球化成了西方制裁的武器，美元成了一個危險的籌碼。說好的「科學無國界」、「藝術無國界」呢？說好的「私有財產神聖不可侵犯」、「風能進、雨能進，國王不能進」呢？說好的言論自由、契約精神呢？統統不作數了。

當然，還有對國家主權的尊重，我們也看到了西方太多的雙重標準。一個缺少了敬畏的世界，一個失去了底線的世界，會帶來什麼？總有一個隱隱的感覺，烏克蘭危機打開了潘多拉魔盒，這是一個不祥之兆。

啟示二，對大國極限施壓太危險。

普丁衝冠一怒，最終地動山搖，整個烏克蘭大地陷入戰火。這可能有個性的因素，但別忘了，俄羅斯的憤怒。北約的不斷東擴，西方的步步緊逼，美國的極限施壓，正是這場戰爭的重要肇因。切香腸切上了癮，最終切到了手上。

現在有些國家迷戀極限施壓，但對大國極限施壓，真的太危險了，稍有不慎，就會以悲劇收場。但這種極限施壓還在繼續，也難怪德國總理蕭茲再三警告，別真導致了第三次世界大戰。

別忘了那句話：一旦俄羅斯覺得已無所失去，世界又會怎麼樣？核戰爭打不得也打不贏，但將一個核大國逼入絕境，想想都感到可怕。

啟示三，戰場形勢總是在不斷變化。

戰場形勢，有時也是很戲劇性的。記得開戰第一天，俄軍攻城略地，感覺這又是一場摧枯拉朽的閃電戰。當時不少人還感慨：我還排著隊還沒做好核酸，俄軍居然就衝到了基輔……

但隨後的變化，大家也看到了，俄軍裹足不前，損失相當慘重，甚至大量坦克、裝甲車被烏軍摧毀，在西方先進武器支援下，烏軍甚至不斷發動反攻，收復了大量失地……

這個世界，沒有永恆的勝利者。戰場形勢總在不斷變化，一著不慎，往往是滿盤皆輸。

不由想起武侯祠里那副著名的對聯：能攻心則反側自消，從古知兵非好戰；不審勢即寬嚴皆誤，後來治蜀要深思。治蜀如此，治理世界何嘗不是這樣？

啟示四，無人機正在改變戰場。

坦率地說，這不是一場我們想象中的現代化戰爭，更像是一場坦克大炮唱主角的傳統戰爭，而且是拉鋸戰、割喉戰、陣地戰、城市巷戰。中間還有激烈的輿論戰、認知戰、網路戰。

但一個不可忽視的變化，無人機正在改變戰場。俄羅斯借助無人機，對烏克蘭發動一次又一次大規模空襲。按照西方的說法，很多無人機來自伊朗，伊朗則矢口否認。烏克蘭則利用無人機，對俄陣地甚至本土發動偷襲。

戰鬥人員遠離戰場，動動鼠標鍵盤，就能決定戰場的勝敗。戰場的規則，確實變了。在軍事技術上落後，那是肯定要挨打的。俄軍後期的被動，充分說明了這一點。

啟示五，永遠不能忽視精神氣。

武器就決定一切嗎？真未必。撇開其他複雜的因素，坦率地說，澤倫斯基有一點，還是讓人很欽佩的。當西方認為大勢已去，要求他離開基輔時；當他告訴奧地利總理「我不知道我的國家還能存在多久」時，他拒絕離開，他在地下室不斷發表講話，他甚至走上街頭拍小視頻，鼓舞烏克蘭人的鬥志。

這確實非一般人，如果不是澤倫斯基，今天的俄烏局勢，肯定不是現在樣子。普丁確實遇到了對手，在澤倫斯基的鼓動下，烏軍逐步穩住了陣腳，遏制住了俄軍攻勢，甚至一度展開反攻。

只是這樣纏鬥下去，對烏克蘭人究竟是好事還是壞事？歷史總會有公正的評價。

啟示六，戰爭不可能讓女人走開。

這是一個很無奈的現實，女人不可能走開，也無法走開，因為即使她們逃到第三國，但她們的丈夫、她們的兒子、她們的父親，還在戰場上拼殺。我們也看到，還有很多烏克蘭女性，拿槍走上了戰場。

在去年一次換俘行動中，俄羅斯就釋放了108名女戰俘。她們還是幸運的，她們經歷了生死，畢竟還活著回到家人身邊。只是很多很多人，卻永遠地離開了人間。戰爭埋葬的，不僅僅有男人，也有很多被遺忘的女人。

莫斯科不相信眼淚，烏克蘭大地讓人心碎。戰爭不可能讓女人走開，最倒霉的，永遠是普通老百姓。

啟示七，戰場上得不到別指望談判桌上得到。

很殘酷，但這就是現實，不管是大國還是小國。就像開戰之初，「牛彈琴」引用的韓非子一句格言：國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。這肯定不符合歷史正義，但，這就是叢林政治的殘酷現實。

啟示八，真有被賣了還替人數錢的。

荒唐嗎？確實很荒唐。就像全世界為北溪管道被炸吵得不可開交，德國人卻默不作聲不置可否，好像與自己無關一樣。要麼是習慣了當冤大頭，當冤大頭的感覺真好。要麼是怕得罪了老大，不敢怒也不敢言。至於真相，美國人不承認的真相，還是真相嗎？

所以，我們看到，這個世界，有時只有立場，沒有對錯。涉及到了美國，往往就沒有了真相。但為什麼烏克蘭危機，表現最積極的，總是美國、英國這些盎格魯薩克遜國家。歐洲啊歐洲，確實要深思。

啟示九，戰爭開始容易結束難。

戰爭，毫無疑問是一場災難。從烏克蘭角度看，剛開始積極談判，肯定想盡快停火，雙方一度也接近達成協議，但可惜的是，在西方國家壓力下，談判破裂。

對俄羅斯來說，肯定也想早日脫離泥潭，所以最近頻頻釋放願談判的訊息。但戰爭開始容易結束難。發動戰爭可能只需要衝動，但結束戰爭卻需要足夠的勇氣和智慧。

這些在戰爭中的人，有足夠的勇氣和智慧嗎？還是，那些還在火上澆油的人，會樂見戰爭結束嗎？還是那句話：戰爭的勝利，永遠不會是永遠。隨著時間的推移，國家發動和贏得錯誤戰爭的行為，往往會擊敗自己。

啟示十，國泰民安才是老百姓最大幸福。

從這個角度看，中國人真要感到慶幸，在安理會五常中，有哪一個國家過去幾十年從未捲入任何戰爭？只有一個，那就是中國。

牛彈琴說，記得剛開戰的時候，他在一篇文章中說過，世界更會從這場戰爭中看到中國的難得和可貴。很簡單，這個世界，有比中國更遵守國際規則的大國嗎？有比中國更尊重其他國家主權的大國嗎？有比中國更珍視和平的大國嗎？答案，就兩個字：「沒有！」所以，少來碰瓷中國，在這方面抹黑中國，完全是以小人之心度君子之腹。

牛彈琴說，看看顛沛流離的人們，看看一片廢墟的城市，看看墳塋累累的墓園，真的是一聲長嘆，爭來爭去，到底為了什麼？又得到了什麼？我們真不是生活在一個和平的世界，我們只是有幸生活在一個和平的中國。珍惜和平，和平真好！