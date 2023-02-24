太陽能建材工廠海力雅集成從今年1月底向台中港務分公司承租港埠產業發展專業區土地，預計投資1.7億元，打造一座彩色BiPV建築整合太陽能建材專業製造工廠。港務公司指出，工廠預計2024年初生產，產品年產量可達9萬7,000平方公尺，除可創造約120名就業機會，更可利用台中港自由貿易港區境內關外模式，直接外銷產品至歐洲、北美、日本、中東及東南亞等地。

為促進台中港港區土地有效利用，港務公司辦理「台中港港埠產業發展專業區（1）約0.7公頃土地投資經營契約」，最後與海力雅集成簽約，自2023年1月26日起租，將於台中港打造零碳排建築與再生能源的產業價值鏈。

海力雅集成公司主要生產製造美學潔能帷幕板，屬於一種彩色BiPV（Building integrated Photovoltaics）建築整合太陽能建材，是當今全球最具競爭力之建築整合太陽能建材。該可以結合太陽能發電效能，符合歐洲建材與太陽能認證規範之安全、遮日、保溫、減噪等多功能特性，進而改善建築物內之生活品質。

海力雅集成公司預計於台中港投資1.7億元，打造一座彩色BiPV建築整合太陽能建材專業製造工廠，生產美學潔能帷幕板，且將導入最新專利技術，落實先進綠能科技技術根植台灣。