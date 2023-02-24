華新去年合併營收1,796.08億元，創歷史次高；今年1月合併營收151.63億元，年增12.32％，改寫同期次高。華新表示，2018年1月合併營收243.65億元，主因是當年一次性認列大陸南京商貿地產出售住宅及辦公大樓銷售收入，扣除業外收入部分，今年1月本業營收是同期新高。

華新24日下午自辦法說會，總經理潘文虎、執行副總經理陳震強、幕僚長潘思如三人，將會分別說明去年財報及今年營運展望。法人關注國際銅、鎳價對華新今年不鏽鋼及電力線纜等事業營運影響，以及華新為掌控電池材料來源，投資印尼冰鎳廠進度。

市場原本預期，華新3月會連續第6個月調漲不銹鋼內外銷盤價，華新24日上午公布3月200、300、400系列不銹鋼盤價平盤，316系不銹鋼報價因鉬鐵價格仍在高點，將採各別議價，表現不如預期。華新24日上漲0.50元而以57.8元開出，最高達57.9元，隨後賣壓湧現而拉回，目前跌回平盤以下。