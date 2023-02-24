普里格津在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）附近會見親俄部隊

用一堆屍體向當權者來證明自己有理，想必是最詭異的宣傳了，而傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）顯然就這麼做了。

據CNN新聞網23日報導，普里格津周三在Telegram上張貼了1張照片顯示，有幾十名陣亡的瓦格納軍人屍體被隨便堆放在庭院內。而隨著這張令人震驚的照片，他還張貼了瓦格納正式要求提供更多彈藥的圖片，矛頭直指俄羅斯國防部，歸咎他們白白浪費了人命。就在俄烏戰爭滿1周年前夕，普里格津毫不避諱，刻意凸顯和俄羅斯軍方高層的公開夙怨。

普里格津說，這是死者生前聚會的地方之一，而他們昨天會死，是因為俄羅斯國防部造成的彈藥不足。陣亡的人原本應該只有1/5，但如今他們的母親，妻子和子女卻要收屍。

然而，普里格津周四說，主要的文件據說簽了，彈藥已在路上。那普里格津擺出這種恐怖的陣勢，背後的道理又是什麼。普里格津的冷酷惡名在外，去年底接近新年時，他造訪堆滿屍袋的太平間，而其中有許多是為了獲取特赦，才來當傭兵的囚犯。不過，當時他只是面無表情，冷冷地說，「他們的合約結束，可以回家了」。

#YevgenyPrigozhin showed a mountain of #Wagnerians who had been eliminated in a day & declared that #Shoigu & #Gerasimov were to blame for their #deaths.#Prigozhin said that the #RussianFederation does not issue #ammunition to #WagnerPMC, so they have a "shell hunger" & dies 👍 pic.twitter.com/xA1LGCICnW — Erik Korsas (@KorsasErik) February 23, 2023

而普里格津這次高調狠嗆，顯然是在提高賭注，以對抗俄羅斯國防部，還有國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。