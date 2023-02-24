就一個重型機車旅行者，旅行箱及照明設備乃不可或缺的裝備，老虎摩托企業總經理林庭偉有鑑於此，創業之初即鎖定發展旅行安全設備。由於產品方向正確，Rex雷克斯軍事行李箱以及鋼彈K3S魚眼式外掛霧燈兩樣產品，目前頗受網路及實體門市騎士們的熱愛。

老虎林在創業初期是從網路賣場慢慢做起，從少量商品小範圍的服務著手，針對特定族群設計商品銷售，進而提升服務層面，並擴大不同屬性的車友，循序漸進獲得更多的好評。更成立實體門市，標榜售價與網路相同，摒除一般人認為實體門市的售價一定高過於網路賣場的迷失，讓騎士們以平價產品享受實體門市服務。

該公司以提升摩托車旅行的舒適及安全為目標，不斷從實際旅行體驗中，領悟機車騎士們的實際需要。林庭偉指出旅行中行李的裝載，必需兼具實用及個性呈現，雷克斯軍事旅行箱突破眾人看法，原以為『方整堅固』的鋁製行李箱只適合在越野車種，然而經努力推廣『跨界配置』『硬派風格』後，在摩托車行李箱市場掀起一股潮流，普遍受到騎士們的熱愛。此外，為了維護騎乘者的夜晚行車安全、老虎林更推出鋼彈K3S魚眼式外掛霧燈，以超迷你體積超大功率特色，透過魚眼凸鏡折射原理讓光線極大化，並產生水平切線避免對向來車刺眼缺失，保護雙方的行車安全。

林庭偉並表示，未來將以騎乘者的騎車體驗為研究方向，積極滿足摩托車旅行配件的各項需求，研發更具效率的摩托車行李箱及夜晚行車的外掛式燈具，讓騎士們享受騎乘樂趣並保護行車安全。