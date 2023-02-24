行政院會昨拍板北北基桃1200元月票，地方感謝中央支持，卻被綠營認為是國民黨收割，新北市長侯友宜表示，期待中央盡快公布辦法，好讓地方搭配中央辦法讓1200月票盡早實施，他希望中央負責的國道、公路、台鐵、捷運，中央能夠全額負擔，並讓財源永續編列預算，減輕地方負擔。

新北市議員江怡臻今更回擊，雙北最早推行1280定期月票，受到民眾歡迎，進而期盼桃園市一同加入，擴大公共運輸範圍，然而當時鄭文燦市長毫不理會；在去年選舉過程當中，北北基桃又再度提出來，在第一次行政院會時，北北桃縣市首長也再次提出。

江怡臻表示，現在獲得中央的支持，並且有更優惠的措施，中央可以跟地方一起擴大服務，讓更多的大眾運輸能夠讓我們國家生活的品質會更好，這是民眾之福，無奈這樣讓民眾可以安居樂業的政策，民進黨中央又再度政治癌上身，一下割稻尾、一下又說國民黨阻擋，真的是三聲無奈。