行政院23日拍板促進公共運輸使用方案，也就是北北基桃1200元月票，期望於7月實施。此部分基隆市長謝國樑表示，基隆市有非常大通勤的需求，這絕對是一項大家樂見的政見，但希望中央的交通部可以多與基隆市政府溝通，就他了解目前各直轄市都有初步溝通，但是基隆市似乎都沒有機會討論，期望之後交通部長王國材可以安排時間來交流，促進政策順利推行。

行政院長陳建仁對於北北基桃1200元月票方案指出，好的政策能夠被朝野一致支持當然是一件好事，希望能照顧台灣的每位國民。對此謝國樑於市議會開議前表示，這項政策是對基隆市民有益有感的事，能夠通過他也很開心，希望能夠早日執行。

然而謝國樑說，目前其他直轄市交通部針對這個部分都有去溝通，但跟基隆市的部分還沒有機會討論，因為這會影響到基隆市政府的預算是不是要有自籌款等細節，所以希望交通部不要有差別待遇，既然基隆市也是月票的縣市，就應該要來討論，不要因為基隆不是直轄市就這樣處理。

謝國樑最後強調，對於好的政策一定會支持，他也認為此次事件就暴露出基隆一定要爭取與直轄市同等待遇的問題，他會持續朝這個部分努力來爭取基隆市升格，未來地方相關政策才不會有「大小眼」的問題。