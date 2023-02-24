行政院前發言人陳宗彥遭爆料11年前任職台南市政府期間，接受綽號「豆哥」王孝瑋的酒店業者提供性招待，當年酒店負責人連恆也遭起底疑跨足光電產業。資深媒體人李艷秋今(24)日提及近日在台南發生的兩事，都有「民進黨員」、「涉及不法」以及「光電產業」等關鍵字，並喊話賴清德「賴神賴神，神一下給老百姓看看吧！」

李艷秋在臉書以「小芸、光電、民進黨」發文，並酸台南真是福地，都能華麗轉身或浪子回頭。

李艷秋進一步指出，前民進黨中執委郭再欽非法把68萬公噸的廢爐渣埋進農田，先賺少少的21億，再變更地目，讓光電業者進駐種電，並搖身一變成光電業者，對台灣的供電居功厥偉；連恆則被傳出在妨害風化判刑後，洗心革面轉投資光電。

李艷秋認為，這些台南傳奇裡面充滿「民進黨員」、「涉及不法」以及「光電產業」等關鍵字，包括陳宗彥接受性招待、經發局長陳凱凌性招待及貪瀆、議長賄選案，都跟光電利益有關。李艷秋直言，台南在民進黨主政下已25年，現在出包卻指是馬王政爭引起的，「真的很難笑，莫非小芸也歸馬英九管？」

李艷秋說民進黨選舉時總主打「清廉、勤政、愛鄉土」，但清廉的人會貪污嗎？把輔選放第一是勤政嗎？愛鄉土就是把爐渣埋在農田裡，把魚塭用來搞光電嗎？而這些例子再度說明了「綠能，你不能」、「只有綠能，才有綠能」。李艷秋諷刺道，黨證真的很好用，黑金黃ALL PASS！「陳瘡爛痾，始於古都」，現在還是民進黨全面執政，李艷秋呼籲賴清德「賴神賴神，神一下給老百姓看看吧！」