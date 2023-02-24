林園鳳鼻頭遺址1941年由日籍地質學者金子壽衛男發現後，2017年公告為國定考古遺址，經過多年開挖，挖出距今約5200至2400年的大量橫跨新石器早期至晚期陶器、石器與骨器等。高市文化局在鳳鼻頭遺址山腳下設立鳳鼻頭考古教育館，於24日隆重開展，並歡迎學校申請校外教學。

鳳鼻頭遺址位於高雄市林園區中門里，1941年由日籍地質學者金子壽衛男發現，2000年原公告為國定古蹟，2006年變更為國定遺址，2017年重新公告為國定考古遺址。範圍約9.7公頃土地，其中98％為私有；當中歷史古物包括貝塚分佈、大量的陶器、石器與骨器等，這些歷史文物已距今5200至2400年，橫跨了新石器時代的初期至末期，在學術研究史上有重大意義，更對應出大高雄地區的史前環境與人類生活型態。

而鳳鼻頭考古教育館於鳳鼻頭遺址山腳下，作為鳳鼻頭遺址第1處教育推廣基地，採用貨櫃量體輕巧變化組裝的型態構築展示及教育推廣空間。建築規畫採考古田野發掘現場的意象，融入考古坑位的空間型態，穿插田埂般的通行便道，化身成展場與半戶外廊道，形成上下錯落的建築天際線；展場空間結合遺址影音資訊說明及出土文物展示，藉以深入了解史前人類使用的器具及生活智慧。並兼具資訊服務站、教育推廣基地、遺址公園開發計畫工作站等功能。

文化局長王文翠表示，在遺址管理維護有許多困難尚待克服，感謝文化部經費補助、在地協會及各界的努力，讓鳳鼻頭考古教育館成為啟動推廣鳳鼻頭遺址文化保存的第1個里程碑。館舍未來除了提供參觀外，也會規畫校外教學及免費導覽供學校申請，同步培訓的導覽人員包含林園在地居民、周邊學校老師及在地文化社團成員，可見林園人對在地文化的關心與認同，也希望能藉此對林園的文化推廣工作帶來豐碩的成果，讓市民更了解遺址下歷史並認同文化價值。