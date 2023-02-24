徐衛國團隊3D列印造橋靈感來自趙州橋。（澎湃新聞／受訪者提供）

澎湃新聞24日報導，北京清華大學建築學院教授徐衛國在河北張家口下花園區武家莊村，建造了大陸第一座3D列印農宅，事實上，在列印村宅之前，徐衛國就多次嘗試列印一些實用的互動性建築。近年來，他和團隊用「機器人3D列印混凝土」技術建造了橋梁、書屋、公園。

徐衛國認為，在3D混凝土列印技術研發階段，國內外研發的方法路徑不一樣，可參照的樣本少，「國外更多是在實驗室裡做，我們是在實際工地做，針對工地上的問題，來進行研發。」實驗室打出來是一個牆體，一個曲面，大多是建築的局部。而他一開始就追求建築是一個完整體系。

所以，研發結果要能解決實際工地上的問題。徐衛國這一理念，是在1989年清華大學派他去日本做交流時，埋下的種子。

他在日本建築師村野藤吾的工作室工作過，「村野藤吾自己認為受到了西班牙建築師高第的影響，建築風格是不規則、曲面、有機形態。」徐衛國說。他回憶，當時工作室做的建築風格和形式是這種不規則的有機形態。

徐衛國列印的第一個大型建築是在上海寶山智慧灣建的一座橋。智慧灣負責人跟他提出這個要求時，徐衛國聽後嚇了一跳，之所以敢接，是因為徐衛國心裡已經有了把握。靈感來自趙州橋，這個橋面由八拱拼成，每一道拱切成若干小塊，利用石頭砌成拱，「鎖」成一塊就是橋。而他接下來要3D列印橋的思路有異曲同工之處。

他想，把橋轉化成若干個小塊，「只是把材料從石頭換成混凝土」，拱的受力特點是軸向受壓，混凝土材料最好的特性就是受壓。

從設計到最後實施，徐衛國經過長時間的推敲。列印就在寶山智慧灣一個機器廠房，兩台機械臂打完就搬到現場進行吊裝。這座橋2019年1月完成建造，也成為當時世界上最大規模的3D列印橋。寶山智慧灣相關負責人近日表示，3D列印橋依然屹立智慧灣，使用正常，「混凝土材質，不需要特別維護」。

2月中旬，徐衛國也在積極與中國中材海外科技集團對接，看看是否可以在土耳其地震後，用3D列印快速建房，給地震後的災民提供居所。