時代力量立委王婉諭24日質詢指出，今年立法院通過平均地權條例修法，事後內政部卻說預售屋換約不溯及既往，質疑政府對居住正義態度大轉彎。對此，行政院長陳建仁強調，修法通過後，確實有減少投機炒作的狀況，強調政府打炒房的立場堅定不變，未來將有完整的居住正義方案。

陳建仁上午赴立法院報告施政方針並備詢。王婉諭質詢時指出，立法院日前三讀通過平均地權條例修正草案，內政部去年底宣稱將溯及既往，法案三讀後卻改口稱子法不溯及既往，引發各界批評，難道政府有意護航投資客？

陳建仁說，大部分的立法常態是「不溯及既往」，基於信賴保護原則、避免傷及無辜等理由，而平均地權條例修法主要目的，是為打擊非自住投資客的轉售牟利，他強調政府打炒房的立場堅定不變，政府也會有完整的居住正義方案；內政部長林右昌補充，後續將提出相關方案。

此外，王婉諭提到，內政部利用特別預算來做中低收房貸補貼，但設計上卻使人看得到吃不到，呼籲政府若要落實居住正義，應正視囤房者囤房成本過低的問題，才是高房價的根本解決之道， 讓人民真的有住得起的居住空間。

陳建仁表示，因為疫情期間，確實有中產以下的房貸族因為工作受影響，才對他們做特別補貼；林右昌說，政策重要的是對象，因為中低薪房貸族是辛苦的人，並不會因為有房子就是有錢人，而且有些有房子的民眾是邊緣戶，而非中低收入戶，沒辦法被政府照顧到。