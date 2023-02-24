台北市敦化南路1段行道樹是北市著名的街景，大台北瓦斯公司2021年為了找瓦斯漏氣，開挖中央分隔島處卻挖掘到大樟樹根，導致2棵樹枯死，台北市政府公園路燈工程管理處求償，台北地方法院判決大台北瓦斯公司須賠償44萬1536元。可上訴。

北市公園路燈工程管理處提起求償訴訟指稱，2021年年7月13日因北市敦化南路一段236巷口前中央分隔島處（安全島）瓦斯漏氣辦理緊急會勘，管理處同意開挖安全島空地範圍，並提醒大台北瓦斯在樹木根系範圍不要挖掘。

但14日大台北瓦斯開挖位置與指定位置不同，挖掘面積之長度已超過現場大小2樟樹間5.6公尺之距離，其開挖之平面面積逾允許開挖之平面面積3平方公尺，且已經挖到樹根了仍繼續開挖，未能及時為保護樟樹之適當措施，致毀損樹木，須負賠償責任。

大台北瓦斯公司否認開挖致樟樹乾枯，台北地院認為，經農委會林業試驗所等診斷，樹木未發現致病蟲害，是大台北瓦斯公司實際開挖位置與同意開挖位置不同，傷及該樹重要根系致樹木乾枯死亡，應負賠償責任，判賠44萬1536元。