南台灣二輪年度盛會「2023 台南車展」即將於2月24至2月27日假大台南會展中心盛大開幕，宏佳騰以油電全車系陣容響應，讓更多南台灣民眾近距離欣賞宏佳騰機車的獨特魅力及先進科技，展區更安排動感十足的車模於活動現場和參觀民眾進行有獎問答的熱情互動。

「2023 台南車展」宏佳騰品牌油電全陣容到位，多項優惠活動提供民眾來體驗，賞車填問卷還能獲得抽獎機會，更有機會抱走「品牌多用途防水包」、「安全帽藍牙智慧耳機」、「品牌質感安全帽」等多項好禮，更有展場限定購車優惠，絕對讓所有車迷朋友都能感受宏佳騰的品牌魅力，誠摯歡迎大家蒞臨現場觀展體驗。

將造車工藝與智慧能源完美結合的宏佳騰智慧電車宣布好評加碼「全車系抗漲」優惠方案，除了搭配政府汰舊換新補助最高可折35,800元外，針對旗艦頂規 Ai-1 Ultra Belt、Ai-1 Ultra ABS車型，宏佳騰更提供購車分別現折2,000元、3,000元，並加贈品牌風格安全帽、個性鑰匙皮套，若是全額現金購車者還可再折3,000元等多項好禮。同時推出全新試乘禮，於活動期間至全台宏佳騰智慧電車門市試乘體驗即可獲得「品牌加厚吸水擦車布」，賞車還能抽6,600元大紅包，數量有限、送完為止。欲知更多優惠活動，請洽官網：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/promotion。