全球紀念俄烏戰爭屆滿一年，巴黎的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）今天投上藍色與黃色燈光；在倫敦，民眾將烏克蘭國旗披在身上，聚集參加守夜活動。

俄羅斯2022年2月24日從陸海空全面入侵烏克蘭，這是自第2次世界大戰以來歐洲一國對另一國發動的最大攻擊。俄羅斯稱這是「特殊軍事行動」，但烏克蘭與西方稱這場無端攻擊是為了奪取土地。

路透社報導，在艾菲爾鐵塔打上燈光以示與烏克蘭團結前，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）致詞時說：「這場戰爭結束後將恢復生活，因為烏克蘭將獲得勝利。」

「烏克蘭人展現了對自由、歐洲與民主的強烈渴望，我想沒有人對追求這些目標的熱情會消散。」

法新社報導，艾菲爾鐵塔是全球最多人造訪的地標之一，今天在巴黎日落不久後打上藍色與黃色燈光，上半部投上藍色燈光，下半部點上黃色燈光，平常使用的白色聚光燈則在頂部旋轉。

在布魯塞爾，歐洲議會（European Parliament）與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）等歐盟建築，也打上與烏克蘭國旗顏色相同的燈光。

在倫敦，民眾將烏克蘭國旗披在身上，聚集參加守夜活動。（圖／路透社）

在倫敦，民眾披著烏克蘭國旗並高舉標語，聚集在特拉法加廣場（Trafalgar Square）參加紀念俄烏戰爭屆滿一年的守夜活動，其中一個標語寫著「將（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）丟入垃圾桶」。

18歲的烏克蘭人伊留克（Olena Iliuk）參加守夜活動，他說：「明天是俄羅斯全面入侵我的國家屆滿週年，這是為什麼我覺得我不能只待在家。」

烏克蘭2022年成功發動反攻，奪回先前喪失的許多領土，這場戰爭現在進入消耗戰、壕溝戰，雙方蒙受的損失不斷升高。戰爭打了一年，俄羅斯控制了烏克蘭約1/5的領土。