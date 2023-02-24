國內廠商嗅到了國際景氣轉趨樂觀！台灣經濟研究院最新調查的廠商景氣看法，製造業營業氣候測驗點連續3個月上揚，服務業也翻轉連5個月的下跌，轉為上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德分析，餐飲業、證券業與保險業明顯看好景氣前景，帶動服務業景氣的揚升。

台灣經濟研究院24日發布「2月分景氣動向調查報告」，實際調查廠商1月期間對當月及未來半年的景氣看法，產業面擴及製造業、服務業和營造業等三大重點業。

台經院調查製造業對當月及未來半年景氣的看法，經模型試算後，2023年1月製造業營業氣候測驗點為88.18點，月增1.68點，呈現連續三個月上揚態勢。2023年1月服務業營業氣候測驗點為91.96點，月增1.95點，結束先前連續五個月下跌態勢，轉為上揚。

營建業營業氣候測驗點，2023年1月為91.50點，單月下跌0.77點，結束先前連續兩個月上揚態勢，再度轉為下滑走勢。

孫明德指出，1月景氣變動有三大重點應予關注：一、國際景氣轉趨樂觀，二、廠商問卷調查顯示，下半年會比上半年更好，三、通膨壓力仍在，其重要性比利率調整更大。

台經院在服務業調查部分，零售業與餐飲業看好當（1）月景氣表現，證券業與保險業明顯看好未來半年景氣表現，零售業、餐旅業與銀行業則持平看待未來半年景氣表現。

不動產業方面，台經院資料庫總監劉佩真指出，1月六都建物買賣移轉件數月增率為-38.4％，主要是農曆春節的長假效應，造成地政機關工作天數減少，同時也影響看屋量與簽約量，更重要的是房市所面臨的大環境呈現利空夾擊狀態所致。

劉佩真亦分析未來半年的房市走向，認為市場對於景氣走向仍審慎以對，且短期內住宅與商用不動產恐處於調整階段，其中住宅市場則是處於個案表現階段，至於不動產業者則是因應市場變化，將積極轉戰公辦都更、捷運聯開案等較為穩健的開發方式，而工業地產則可望在製造業景氣回穩後逐步獲得支撐。