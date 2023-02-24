植田表示，日本近來通膨率陡升主要受原物料進口成本大漲帶動，並非內需強勁的緣故，他相信通膨會逐步降回央行的2％目標。
他同時警告，日本經濟復甦仍籠罩高度不確定性，證明日銀維持超寬鬆貨幣政策有其必要。
但根據路透針對近500家大企業調查的結果顯示，將近5成（47％）認為日銀應該修改當前的負利率政策，28％表示2％通膨目標也須做調整。
僅9％支持日銀取消殖利率曲線控制政策，但高達62％企業指出，貨幣政策正常化對他們沒什麼影響。
日本央行（BOJ）總裁候選人植田和男（Kazuo Ueda）24日在國會發表證詞指出，當前通膨升溫情況不會長久，他預期2023財年（始於4月）就會降到2％之下，BOJ維持現行超寬鬆貨幣政策的做法適當。
植田表示，日本近來通膨率陡升主要受原物料進口成本大漲帶動，並非內需強勁的緣故，他相信通膨會逐步降回央行的2％目標。
他同時警告，日本經濟復甦仍籠罩高度不確定性，證明日銀維持超寬鬆貨幣政策有其必要。
但根據路透針對近500家大企業調查的結果顯示，將近5成（47％）認為日銀應該修改當前的負利率政策，28％表示2％通膨目標也須做調整。
僅9％支持日銀取消殖利率曲線控制政策，但高達62％企業指出，貨幣政策正常化對他們沒什麼影響。
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