植田表示，日本近來通膨率陡升主要受原物料進口成本大漲帶動，並非內需強勁的緣故，他相信通膨會逐步降回央行的2％目標。

他同時警告，日本經濟復甦仍籠罩高度不確定性，證明日銀維持超寬鬆貨幣政策有其必要。

但根據路透針對近500家大企業調查的結果顯示，將近5成（47％）認為日銀應該修改當前的負利率政策，28％表示2％通膨目標也須做調整。

僅9％支持日銀取消殖利率曲線控制政策，但高達62％企業指出，貨幣政策正常化對他們沒什麼影響。