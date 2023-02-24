第七貨櫃中心。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台灣港務公司與長榮海運公司簽署高雄港第七貨櫃中心S1至S5貨櫃碼頭租賃契約，新購機具已於上月抵港，第一期S5至S3B碼頭預定5月1日起正式營運，第二期S3A至S1的營運期程為明年5月1日，正式啟用後可優化港埠設施及提升作業效能。

台灣港務股份有限公司於2011年起推動「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，其中高雄港第七貨櫃中心計畫期程從2020年起至今年底，分為兩期共12標工程，其中4標已完工，其他工程陸續進行中，截至112年1月整體工程進度72.97％，超前2.02％。

第七貨櫃中心具5座水深18公尺的新式深水碼頭，碼頭總長度達2415公尺，縱深700公尺，櫃場腹地149公頃，其中第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地已於去年6月22日交付供長榮海運公司進行機具搬遷及系統建置等營運前準備，第二期S3A至S1碼頭及後線場地則預計於今年6月交付。

長榮海運公司自1974年起即於高雄港經營專用貨櫃碼頭至今，目前承租79至81及115至117號共6座碼頭，去年貨櫃裝卸作業量逾300萬TEU，是高雄港最大貨櫃航商，長榮海運公司持續進行船隊汰舊換新計畫，已開始營運2萬TEU級超大型貨櫃輪，並為第七貨櫃中心購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機，第一期11部橋式起重機與22部門式機已於今年1月9日全數上岸，第二期8部橋式起重機及34部門式機，預計於今年12月至明年1月陸續運抵第七貨櫃中心。

藉由先進前後線機具設備，提升裝卸效率，大幅降低船舶在港作業時間，深具發展全自動化大型貨櫃基地之優勢。長榮海運公司規劃於今年5月1日及明年5月1日分二階段啟動營運，目前正如火如荼進行機具搬遷及系統建置等營運前準備。

高雄港貨櫃裝卸量占全台近7成，其中世界排名第六的長榮海運公司貨櫃裝卸量更逾高雄港總量的3成，未來第七貨櫃中心啟動營運後，將奠基高雄港母港地位。