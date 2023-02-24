多年來全力推動對環境友善專業綠色摩擦材產品的南晃集團，參展2月24日登場的2023臺南車展，南晃集團近年來全面提升研究開發、生產及檢測技術並與國際頂尖摩擦材研究者進行技術交流，目前已成功研發100種以上性能優異之非石棉材質，尤其以陶瓷纖維及全金屬材質皆可耐高溫至710°以上之高性能材質。2023臺南車展南晃集團攤位A433，歡迎大家前往參觀指教。

南晃集團從創立至今，旗下的南晃交通工業器材公司、台灣第一煞車科技公司與松飛臺公司，藉由數十年來建立摩擦材生產關鍵技術與豐厚的專業經驗，已研發超過8000種摩擦材產品，其中逾2000種為汽車用，約占銷售六成。2012年開始全力研發質量優越符合綠色環保要求的低銅、無銅碟式煞車片，2013年導入最新混合摩擦材研究，在初始制動力、耐摩耗性、碟盤攻擊性、衰退性、常溫效力、耐高溫、高速效力、異音、粉塵、踏板感覺、操控舒適性……等皆突顯其性能與創新價值，目前有近萬種的產品項目，能因應不同客戶的需求，如汽車、摩托車、沙灘車、自行車、堆高機、農業機械、雪車、吊車、賽車、火車、船舶、高爾夫球車、剎車馬達、工作母機、風力發電機等，提供客戶至高品質與完善的服務。

南晃集團董事長鄭丞焜表示，汽車配件市場回溫，全球對高質化摩擦材料產品需求強勁，為滿足市場的供應鏈需求，這次也特別配合臺南市政府擴大舉辦的2023臺南車展，將南晃集團旗下公司生產的高安全性與舒適煞車產品，藉此平臺來展示核心優質產品亮點，「制動潛能、性能無限」，該公司堅信優良品牌聲譽是來自對品質不斷的堅持，嚴格把關產品安全性與高品質是應有的責任，顧客的信任即是公司持續前進的動力。