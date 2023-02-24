行政院前發言人陳宗彥過往任職台南市府時涉喝花酒爭議，立法院國民黨團今到監察院舉發陳當時敗壞官箴言行，要求監察委員調查陳事件涉及的法律、行政與政治等3項責任。藍委更嗆，「監察院要像個樣子」，若拿錢不辦事就不配當監委。

國民黨立委費鴻泰呼籲，請陳宗彥說明「小芸是誰」，不要以為一走了之就沒事了，跟業者之間的勾搭，牽涉多少的利益輸送、交換，必須說明，否則你老闆（指賴清德）下半年要選總統時，藍營會不斷問賴這個問題。

國民黨團總召曾銘宗表示，陳宗彥事件中法律責任部分，希望檢調依法盡速偵辦；此外，陳歷任台南市民政局長、新聞處長、內政部次長到行政院發言人，都是政務官，當時任命者要不要道歉？要不要追究相關人的政治責任？

曾銘宗也提到，高官涉及喝花酒，就算沒有刑事責任，也要通報給所屬機關追查行政責任，但當時台南地檢署將陳宗彥相關案件簽結，南檢與廉政署有沒有把陳喝花酒的情形通報當時的台南市政府？還是當時的台南市長賴清德沒有處理？

黨團書記長謝衣鳯則表示，陳宗彥事件因屬情節重大，不受公務員懲戒法第20條懲戒行為期間限制，過去總統府前發言人丁允恭事件，監察院也是通過彈劾送懲戒法院審理，判決撤職並停止任用3年確定，監察院也應依此懲處。

費鴻泰也說，監察院要像個樣子，疫苗採購的事情連彈劾都不敢，監察委員們玩假的？拿錢不辦事？配當監委？

國民黨立委李德維表示，陳宗彥事件有人的問題與行政機關責任，希望監察院能趕快針對相關人與相關機關疏失了解，釐清當時的賴清德有沒有牽扯其中，給全民交代，這涉及官員官箴，也涉及行政機關、法務機關有無行政疏失。

因國民黨團今天到監察院舉發陳宗彥，監察院昨天搶先公布監委將主動調查。國民黨團副書記長鄭正鈐表示，案子已發生11年，2月遭報料監察院也沒有動作，監委是真想查事情？希望監委嚴守本分與責任，不要為特定民進黨派系護航。