俄烏戰爭打了整整一年，中國大陸外交部今（24）日針對自身立場，發布了12項呼籲，希望衝突雙方能重新回到談判桌。目前俄羅斯、烏克蘭雙方尚未針對這份和平呼籲做出回應，但烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，希望能和北京會談。

根據《南華早報》報導，澤倫斯基23日在記者會上表示，「中國大陸曾向我們透露有這（和平）提議，但我還沒看到文件」。儘管如此，澤倫斯基肯定北京當局「開始談論烏克蘭，並發出信號」，並表示「看到他們提供的細節後，我們會做出一些結論。我們希望與中國大陸會談。」

在澤倫斯基發表上述立場前一天，中國大陸中央外辦主任王毅與俄羅斯總統普丁、外長拉夫羅夫見面，但事後俄國外交部表示，並未與中方討論所謂解決烏克蘭問題的計畫，僅聽取中方以「政治解決」衝突的看法。

澤倫斯基曾在去年11月的20國集團（G20）峰會中，提出「10項和平計畫」，包括：俄羅斯撤軍、恢復烏克蘭領土完整、限制俄國能源資源價格、設立特別法庭起訴俄羅斯戰爭罪行等等，遭到俄羅斯拒絕，並轉而要求烏克蘭讓出俄軍占領的4個地區。雙方至今仍未達成任何和平協議。