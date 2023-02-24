徐若瑄去年於小巨蛋舉辦出道31年首場演唱會，年底更和「黑色餅乾」成員南原清隆（化名南南見狂也）、天野博之（化名天山）合體開唱，演藝事業經營的有聲有色，時常在社群網站分享日常的她，稍早發文透露表妹夫逝世，享年35歲，並曬出昔日合照悼念： 「謝謝我們的生命中曾經有你」。

徐若瑄稍早公布表妹夫逝世噩耗，接著曬出多張昔日合照悼念，除了感謝對方生前對於妹妹疼愛有加，以及給孩子們無私陪伴，也滿懷感激向對方致謝： 「謝謝我們的生命中曾經有你」，更指出表妹夫生前的座右銘「無衝哪ㄟ大漢」，總在小孩遇到挫折時鼓勵著他們，接著允諾會將遺留下來的愛延續下去，除了譜成歌曲獻給愛音樂的表妹夫之外，也藉此讓更多人從中獲得往前衝的勇氣。

徐若瑄允諾表妹夫會幫忙照顧好老婆和小孩 。（圖／徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

徐若瑄表示今天是表妹夫告別式 ，坦言捨不得對方離開 ，想將他永遠留在身邊，接著強調允諾對方會一輩子幫忙照顧好老婆和小孩，不會讓母子倆無依無靠，接著感性喊話： 「我們永遠都會在，請安息安心一路好走，請給Fion堅強下去的力量，我們永遠愛你 」，簡短幾句話透露出天人永隔的不捨之情。

對此，網友紛紛湧入留言關切： 「有點震驚…Fion跟V姐都節哀保重，彼特也一定會順利成長的 」、 「人生無常珍愛彼此的當下」、 「緣份還在時要珍惜把握，緣份盡了就要放下」。