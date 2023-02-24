台灣上百萬人有痛風困擾，醫師表示，痛風是慢性腎臟病的風險因子，有痛風病史者急性發作時，若只打針吃藥緩解症狀，將導致嚴重腎衰竭，最後恐終身洗腎，建議痛風患者應定期接受慢性腎臟病的篩檢，此外，一般人以為避開海鮮、內臟、酒類等就不需擔心痛風發作，但研究指出，每天攝取500cc的含糖飲料，就足以提高痛風機率1.74倍。

樂生療養院新陳代謝科主任林鴻安表示，痛風是一種慢性疾病，又稱代謝性關節炎。人體在進行食物分解或是代謝排除老廢細胞時，會釋放出原本組成DNA的成分--普林（purine），普林進行代謝後會形成尿酸。

他表示，當身體血液中的尿酸濃度太高，便形成尿酸結晶鹽，聚積在身體任一部位，若尿酸鹽聚集在關節處，白血球為了抵抗外來物，攻擊尿酸結晶產生紅腫、發炎等反應，形成痛風。

林鴻安表示，原發型痛風患者主要是遺傳因素，而續發型患者則是因其他疾病誘導，如像肥胖、飲酒過量、高血壓或是藥物（如利尿劑、免疫抑制劑等），造成體內尿酸生成增加或是腎臟的尿酸排泄減少。

痛風的臨床症狀，從初期到後期分為4階段：無症狀高尿酸血症、急性痛風性關節炎、不發作間歇期以及慢性痛風石關節炎。若為無症狀高尿酸血症，不需要藥物治療；急性痛風性關節炎則使用秋水仙素和非類固醇消炎藥物，減緩發作時關節的紅腫熱痛症狀；慢性痛風石關節炎則是因痛風結晶長年累積、形成痛風石，因此需服用降尿酸藥物，控制血液尿酸濃度，減少反覆發作。

林鴻安強調，痛風是慢性腎臟病和腎結石的風險因子，因此建議痛風患者應定期接受慢性腎臟病的篩檢。此外，高尿酸也可能直接形成尿酸結石，在泌尿系統中如果造成阻塞、影響排尿，倘尿液不斷迴流淤積，也會造成腎積水及腎功能衰竭。

多數人以為只要避開內臟、海鮮及過多紅肉類等高普林食物，就不需擔心痛風發作，但林鴻安提醒，高果糖、玉米糖漿的食物、飲料以及酒精都會造成體內尿酸累積增加。

根據美國醫學會期刊研究指出，每天攝取500c.c.含糖飲料，就足以提高罹患高尿酸血症的機率至1.74倍。林鴻安表示，民眾除了注意理想體重外，減低高風險食物，例如內臟、紅肉、果糖/玉米糖漿，和酒精的攝取，才能真正遠離高尿酸與痛風。

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