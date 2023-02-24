國防部近年持續強化與美軍事交流事項，知情人士表示，相較於過去國軍以排級、連級單位赴美受訓，已改制為聯兵旅的陸軍333旅、542旅，預計於今年下半年派營級單位赴美交流；對此，國防部長邱國正解釋，以前都是戰鬥層級需要技能，到了營級的話，訓練範圍比較廣，有參謀策略、計畫測定和部隊運用。

行政院長陳建仁今首赴立法院備詢，邱國在進入議場前受訪被問到，美軍是否會擴大在台駐軍人數，邱國正表示，這訊息是從美方媒體播放出來，但他不清楚消息來源，台灣與美方有很多交流，不限於單一方面，比如請教美方如何應用武器裝備，關於美方擴大在台駐軍，這訊息得徹底了解才能說明。

對於國軍聯兵營將赴美交流，邱國正解釋，過去國軍赴美交流，多是戰鬥層級，教一些技能；至於營聯層級則是戰術基本單位，層級提高訓練範圍變廣，包含參謀作業、計畫測定、部隊運用等，不是人數變多問題。