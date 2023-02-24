30億吸金犯炫富 愛快羅密歐拍賣176萬（台北分署提供）

「百富」資本控股公司負責人儲開軒，與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡，遭檢舉涉嫌自2016年起違法銷售2檔澳洲基金，吸金逾30億元，儲開軒還四處炫富，在臉書高調秀出與愛車「海神三叉戟」瑪莎拉蒂超跑合照，檢調在儲炫富秀「戟」下，「按圖索『戟』」依法查扣名車，法務部行政執行署台北分署24日在台北地檢署木柵贓物庫廣場，拍賣儲男瑪莎拉蒂及愛快羅密歐（ALFA ROMEO）名車2輛。在民眾搶標下，瑪莎拉蒂、愛快羅密歐（ALFA ROMEO）各以172萬元、176萬元賣出。台北分署將把2車的拍賣款348萬元交給北檢處理。

台北分署表示，本次拍賣的瑪莎拉蒂車輛型式為白色的Quattroportediesel，2015年6月出廠，排氣量2987cc，里程數1萬7734公里，以172萬元賣出，另輛愛快羅密歐為藍色的Stelvio，2018年10月出廠，排氣量1995cc，里程數僅6621公里，則因出廠車份較新，以176萬元賣出。

檢調去年5月搜索儲開軒等人時，依法查扣儲開軒高調炫富的2輛豪華名車，其中包括他在臉書PO照炫耀的瑪莎拉蒂超跑，以及價值數千萬元的美元、日幣外幣及存款。

檢調調查，自稱有博士學位的儲開軒，與父親儲國衡等人自2016年5月起，在未經主管機關許可，違法台銷售澳洲「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，不僅保證還本，且年息高達6.5％到12％。

檢調估計，儲開軒等人6年來吸金多達30億元，儲男也四處炫富，在臉書上高調秀出與瑪莎拉蒂超跑合照，並營造熱衷慈善公益、四處贊助捐款的形象，其實都是不法吸金的犯罪所得。

檢調去年5月首度搜索、約談負責人儲開軒及父親儲國衡、旗下幹部共4人到案。檢察官訊後認為儲氏父子說詞避重就輕，依違反《證券投資信託及顧問法》等罪諭令儲開軒300萬交保、儲國衡交保200萬，父子均限制出境、出海。