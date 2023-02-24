過去有醫生表示，私處的顏色和性經驗次數並無直接關係，但這觀念在老一輩之間似乎仍無法了解，昨(23日)兩性專家欣西亞發文，分享有次通告結束後遇到節目裡的素人阿姨來賓，對方不好意思問她，她幫產後的媳婦坐月子，每次幫媳婦洗下半身，發現對方下體竟然「歐搜搜（台語：黑摸摸）」，覺得很心疼，想幫忙多刷幾次但都無法「變乾淨」，令欣西亞忍不住虧這類長輩「想看粉色去賞櫻比較快」。

欣西亞昨在臉書轉發一則新聞，內容說道有位婆婆不小心看到媳婦在更衣，發現媳婦乳頭暗沉，竟開酸「婚前太多人使用」，最後被專家打臉，看到這則新聞，讓欣西亞忍不住想起有次錄影後，有位阿姨找她攀談，表示幫剛生產後的媳婦坐月子，「每次幫她清潔下半身，都感到於心不忍」。

聽到此，欣西亞先是驚訝竟然有媳婦願意讓婆婆幫忙清理下半身，覺得有點壓抑，但仍努力聽阿姨繼續說：「我發覺她的BB（下體）竟然歐搜搜（台語：黑摸摸），好黑~好黑~，她媽媽應該沒教她洗澡要洗乾淨，所以我都想幫她嚕清企（洗乾淨），但可能是因為時間太久，已經某法度（沒辦法）了」。

欣西亞接著告訴阿姨，那可能是媳婦的下半身本來就是那個顏色，阿姨不相信反問可是媳婦其他部位皮膚都很白，欣西亞解釋：「上半身皮膚白皙不代表下半身就是啊，也許是因為有了比照所以覺得她胯下顏色較深，那很正常，妳幫她做好清潔就夠了，千萬不要拼命嚕，那邊皮膚薄又敏感，會不舒服的」，希望阿姨可以放過自己的媳婦。

最後，欣西亞不忘向上面新聞裡提到的婆婆說：「想看到繽紛燦爛的粉紅色，現在正是賞櫻季，去九族文化村或武陵農場正是時候喲」，引來網友笑說：「所以黑人是因為小時候洗澡全身都沒洗乾淨？」、「我相信~還是有很多人不知道，會黑黑，原因很多啦」、「那是黑色素沉澱！很多因素造成的，如內衣褲太緊等，不是說一定為亂搞造成的」、「婆婆的很粉紅？」欣西亞回應：「婆婆不曾看過自己」。