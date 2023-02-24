時序已來到2月下旬，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名4生肖，在未來50天會得到身邊人的照顧，排名依序為，生肖蛇、生肖虎、生肖狗、生肖龍，其中第1名生肖蛇有伴侶者會得到伴侶用愛包圍，充滿粉紅泡泡，單身者則是可規劃一個人的旅行，將有機會遇到意想不到的浪漫邂逅。

▍第四名：生肖龍：得老闆厚愛

生肖龍在未來50天，人際關係超吃香，老闆對他們的工作能力讚譽有加，平時就很積極展現實力，能為自己爭取不錯的業績，同時也不吝嗇幫助身邊同事，這些付出公司都看在眼裡，近期只要如往常一樣努力，老闆就會分派重要項目，讓他們在公司地位越來越高，做任何事都能順利。

▍第三名：生肖狗：得長輩厚愛

生肖狗在未來50天，個人魅力上升，這段期間也容易得到長輩貴人幫助，無論是目前工作中碰到瓶頸，或生活遇到不如意事情，甚至感情因雙方爭吵而解不開心結，都能在長輩貴人的一句話或一個行為舉止而迎刃而解，所以當遇到不如意的事情時，不妨找長輩聊聊天，會對人生將更有體悟。

▍第二名：生肖虎：得眾人關愛

生肖虎在未來50天，口才有所提升，更能發揮所長，在社交場合上不僅人見人愛，就連同事丶朋友都將更重視他們，無論走到哪，都可成為大家矚目的焦點，是一個拓展人脈的好時機。此外，就連身旁的親友們，也都搶著幫忙解決問題，此時只要懂得感恩回饋，就能把這份福氣延續下去。

▍第一名：生肖蛇：男歡女愛

生肖蛇在未來50天，被另一半用愛包圍，身邊充滿粉紅泡泡，這段期間會感受到彼此間好像又重燃愛火，之前因一些爭吵、誤解、冷戰，在近期將能得到回溫，使兩人又開始如膠似漆的相處，也很適合開始討論人生下一個階段，可望在今年上半年走入禮堂，單身者在未來50天，可規劃一個人的小旅行，將有機會遇到意想不到的浪漫邂逅。