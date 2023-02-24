法新社報導，與國際太空站（ISS）合作的美國國家航空暨太空總署（NASA）現場直播影片顯示，聯合號MS-23（Soyuz MS-23）太空船在俄羅斯營運的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）順利升空。

聯合號MS-23太空船預計於莫斯科時間週日上午與國際太空站對接，但預估要到9月才會將美國太空人盧比歐（Frank Rubio）及俄國太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）接返地球。

這3名太空人去年9月搭乘聯合號MS-22（Soyuz MS-22）太空船抵達國際太空站，原預計停留約6個月至今年3月底。

但他們的太空船去年12月14日開始洩漏冷卻劑，當時俄羅斯太空人正準備展開太空漫步任務，事發後隨即宣布取消。美、俄太空事務官員認為太空船可能被一顆小流星體撞擊。