賴正鎧盼未來有機會邀小S、歐陽靖來節目分享育兒經。（中天新聞提供）

賴正鎧育有1女1兒。（賴正鎧提供）

主播賴正鎧主持中天YT頻道推出全新親子節目《我是二寶爸》，育有1兒1女的他，與老婆的育兒過程也遇過意見分歧、吵架爭執，有感老婆會搬出「專家言論」說服他，讓他萌生想用男性角度來探訪育兒議題，同時也會以自身經驗傳授「現代老公生存術」。

普遍親子節目都是以女性視角來講述育兒方法，賴正鎧則想換個角度思考，他認為不是每個專家的言論都適用於每個家庭，因此《我是二寶爸》會邀請許多專家、網紅、主播、藝人從自身經驗作分享。

賴正鎧對於「愛情的墳場不在結婚，而是在生小孩」頗有感觸，他比喻有小孩後，夫妻就變成同事，小孩就像是老闆，這邏輯就能理解有些人適合當朋友、女友，卻不見得適合當同事，自然就會產生摩擦，這也是許多夫妻生完小孩後的關鍵分水嶺。

賴正鎧憶起當初得知有第1胎時，當下既不是高興也不是開心，而是「不知所措」，上網查才知道下一步該做些什麼，去過醫院後，夫妻在孕期過程，竟完全都沒吵架，而且過的很開心，每天還會幫老婆塗妊娠霜，在月子中心時，他也順便補身體，老婆吃不下的都是他接收，時間到就起來看NBA、買早餐給老婆，直到開始進入養育小孩的階段，吵架頻率瞬間飆高，從教育理念到金錢運用等都會引發爭吵。

賴正鎧透露常惹怒老婆，有時候奶泡錯量，被抓到時就會被臭罵一頓。所以他希望透過《我是二寶爸》，讓大家多聽聽婚姻之道、親子教養甚至老公生存術，「讓老公們知道如何安全活下去，也讓老婆們知道，原來我的老公會犯蠢是這些原因，減少殺死他們的意念，這就是這個節目的宗旨。」他更許願未來有機會節目能邀請小S、歐陽靖來分享育兒經。《我是二寶爸》每周五晚間10點上架（https://reurl.cc/NqZ0aQ）