興櫃股星宇航空近期股價像玩大怒神，短短一周從19元衝破50元大關，但隨後又急殺到32元，很多買在高點的人損失慘重，而成立「星宇航空套牢自救會」。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，組自救會無法爭回什麼權益，並分析星宇航空激情過後的「2大教訓」，投資人買股票前除了要知道這間公司的投資價值外，也要了解航空產業實際獲利狀況，而「股價爆量大漲可以看出人為拉抬，介入風險也大增。」

謝金河在臉書以「星宇航空激情過後」為題發文指出，這個禮拜他被人問到最多的話題就是星宇航空，由於興櫃市場交易一向比較冷門，可是星宇航空在這一周，有兩個交易日成交量超過1億股，20日是1.433億股，21日1.22億股，這麼大的交易量也讓星宇航空像雲霄飛車般上下震盪劇烈，尤其是21日最高拉到50.5元，又下殺到31.35元，收盤39.3元，套牢的投資人也因此組成自救會。

謝金河坦言，股票套牢了，組成自救會並沒有辦法爭回什麼權益，反而要把這個投資失利當成一個教訓。首先買股票之前要知道這家公司的投資價值。他指出，星宇航空在2018年成立，喜歡開飛機的張國煒自己當老闆，這是航空業的大事，媒體都大篇幅報導。

然而，星宇航空成立不久便碰到疫情，這一困就困了三年，從成立到去年6月底為止，星宇航空累積虧損95.99億，錢燒太快，星宇辦了兩次現金增資，最近的一次是去年9月的12元，增完資後，每股淨值也只有3.7元，這也代表未來星宇航空要更努力賺錢才能讓每股淨值回到面額。

謝金河分析，這次市場的激情是因為看到星宇航空元月營收高達15.22億，疫後解封帶來跨境旅遊的強大憧憬，像雄獅旅遊元月營收11.12億元，21年第三季最慘只有2.53億元，大家看到漂亮數字都奮不顧身追價，而市場有那麼龐大交易量，籌碼當然由大股東流出，因此投資人激情追到最高價可能要難過一段時間。

他點出第二個教訓，因為航空業過去在沒有爆發疫情之前，獲利很微薄，後來靠著貨運才賺大錢，客運經營成本高，風險也很高，航空業是辛苦的行業，這次星宇航空、台灣虎航大漲，但長榮航空、中華航空都沒有跟進，可以看出這是市場人為拉抬，這種爆大量的個股，介入風險當然大增。