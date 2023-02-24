日本向來是台灣民眾最愛的旅遊目的地之一，尤其邊境解封、賞櫻……等因素，許多人趁著連續假期安排出國旅遊，根據日本觀光局公布的推估數據，2023年1月台灣有將近26萬人次（259,300）到訪日本，全球第2多，僅次於南韓的56萬人次（565,200）。痞客邦根據近一年全站瀏覽數據，統計最熱搜的日本旅遊城市，公布10大熱搜日本城市，其中大阪排行第一，勝過東京、沖繩等地。

根據統計最熱搜的日本旅遊目的地，前10名依序為：大阪、東京、京都、沖繩、札幌、神戶、奈良、函館、名古屋、橫濱。近一年痞客邦網站大阪相關文章的瀏覽量達243萬，小幅度勝過東京相關文章瀏覽量237萬。許多人安排日本關西旅遊，行程通常會涵蓋京都、大阪、神戶、奈良，這四個城市的相關文章瀏覽量合計高達400萬。整體而言，日本關西地區旅遊資訊搜尋熱度勝過關東地區，其次為沖繩、北海道。

進一步觀察大阪的熱門景點，「大阪環球影城」搜尋熱度遙遙領先，其次為黑門市場、心齋橋、道頓堀、通天閣。日本環球影城每年都會推出嶄新活動，讓人一玩再玩也不會膩，繼2021年的新園區「超級任天堂世界」，2023年「哈利波特的魔法世界」全新活動「與魔法生物的邂逅」將在3月17日盛大登場，還有超人氣《名偵探柯南》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》今年也與日本環球影城合作期間限定活動，都讓動漫迷引頸期待。

日本環球影城超級任天堂世界人潮絡繹不絕。(「露易絲夢遊仙境」部落格提供)

日本從2022年10月11日正式開放免簽自由行後，日本旅遊相關文章瀏覽量持續大幅增長，2022年11月瀏覽量相較2022年9月成長近5成。疫情影響下，許多人相隔3年再度前往日本旅遊，新的入境方式、最新藥妝必買推薦、JR PASS日本鐵路周遊券的使用方式等，都成為民眾出國前的熱搜主題。其中因應日本新的入境要求，部落客撰寫一篇「Visit Japan Web」的教學文章就吸引超過2萬瀏覽量。

日本緊接而來即是賞櫻季節，東京從3月底開始、關西從4月開始，各地將陸續迎接櫻花盛開，預計將再創一波日本旅遊熱潮。從搜尋行為觀察，賞櫻相關熱搜關鍵字包含：大阪櫻花、東京櫻花、輕井澤櫻花，以及賞櫻穿搭、東京和服體驗、淺草和服體驗等，表示網友規劃賞櫻行程時，對於和服、浴衣租借服務有一定的需求。此外，許多網友也會查詢「日本即時影像」以確認最新的櫻花花開現況。

東京鐵塔，圖_痞客邦提供

日本沖繩因地理位置與台灣較近，機票相對便宜，長年來深受台灣民眾喜愛，近一年搜尋熱度排名第4。3月下旬～4月上旬是沖繩氣溫最適中的時期，如果想避開5～6月的梅雨季、7～8月炎炎夏日，建議可以把握3～4月前往沖繩旅遊。