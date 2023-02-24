228連續假期將至，考量不少民眾會提前趁連假期間返鄉掃墓，桃園警分局也提前規畫交通管制疏導措施，警方表示，除了園區內有提供掃墓民眾停車外，附近的大有立體停車場有近600格汽機車停車位供民眾使用，另提醒民眾，周邊道路將執行交通疏導管制勤務，請多加配合。

桃園警分局指出，桃園殯葬所旁的桃園區大有立體停車場已完工，提供掃墓民眾汽車約400格、機車約160格，桃殯園區內則有汽車約200格。桃園區納骨塔清明節春祭活動從25日起至4月5日止，期間園區車位停滿即不開放車輛入場，呼籲民眾多搭乘大眾交通運輸前往。

警方提醒，若要自行開車到桃園區納骨塔祭拜的民眾，可將車輛停放於桃園區大有立體停車場，進場動線為，從大有路行駛至健行路右轉，直行至荷顯宮前路口右轉進入立體停車場。3月11日起至4月5日止，每逢例假日早上7點至下午3點，桃殯將加派警衛人員配合管制交通，至善街與大有路該路口往墓區方向管制單向通行，避免車輛回堵。

警方說，因應228連續假期及桃園殯葬所清明節掃墓祭祖人潮，228連續假期前已有規畫桃殯清明春祭交通疏導勤務，例假日將針對桃園殯葬所周邊進行交通疏導管制，若有發現違規停車的車輛也會進行取締驅離，避免影響行車動線，周邊聯絡道路則是依照車流狀況，透過調整號誌秒差、規畫單向通行等措施。

此外會配合殯葬所警衛人員彈性管制，一旦接獲臨時性道路壅塞資訊時會加派警力支援，也將運用「警察廣播電台」、「友桃交訊網」等通訊群組提供即時路況，避免車流回堵。