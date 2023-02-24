俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭屆滿一年，期間西方世界重整旗鼓團結反俄，被美國總統拜登形容為全球聯盟。然而細察西方以外，世界對俄烏戰爭議題分歧更形加劇。

「華盛頓郵報」指俄國利用對美國理想幻滅，贏得「南方世界」（泛指開發中國家，即相對於歐美和亞洲發達地區「北方世界」）的同情。

俄烏戰爭暴露全球深度分歧及美國影響力應對世界秩序快速變化的局限性。華郵認為諸多證據表明，孤立俄國總統蒲亭的努力已告失敗，不只像中國、伊朗這類本就支持莫斯科的俄方盟友未動搖，印度、中東、非洲等地對俄烏衝突看法也與西方迥異。

印度上週宣布，自俄國侵烏以來印俄貿易增長400%。單是過去6週，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）就跑遍非洲、中東等地9國且頗受歡迎。

南非外長潘道爾（Naledi Pandor）稱與拉夫羅夫的會談「極佳」，還說南非與俄國之間為「朋友」。在俄國侵烏滿一年的24日，南非海軍在印度洋與俄、中聯合軍演。

華郵與南非、肯亞、印度等地的人對話後發現，當地人們認為與其討論俄國入侵是否有錯，還不如談歷史上與當前對西方的不滿，包含西方殖民主義、傲慢思維，以及西方沒能盡量投入更多資源解決其他地方的衝突，例如巴勒斯坦、衣索比亞和民主剛果（舊名薩伊）等。

在南非702電台（Radio 702）擁有受歡迎及影響力談話節目的主持人曼亞瑟拉（Clement Manyathela）雖在俄國毀諾並入侵烏克蘭後覺得被騙憤怒，但隨戰事延燒，他與許多聽眾開始反思為何蒲亭非得出兵、北約與西方大量軍援烏克蘭是否火上添油、過去也曾侵略他國的美國豈能期待世界聽他們號令等問題。

曼亞瑟拉說：「當美國跑進伊拉克、跑進利比亞時都有一套合理化自身的說法但不為我們所信，如今他們要全世界一起反俄，這也同樣令人無法接受。我雖不認為侵略他國有何正當性，但我們不該在俄烏衝突上全然接受西方敘事。」

印度加爾各答的售貨員杜達（Bhaskar Dutta）說：「西方國家都很偽善，這些人曾在全世界殖民。俄羅斯侵烏固然不可饒恕，但也不能全怪他們。」

美國官員指出，俄國侵烏後聯合國193個成員有141個譴責俄國，昨天在入侵即將滿週年時聯合國大會所通過的一項要俄國無條件撤軍的類似決議，贊成數也是141國。但迄今只有33國對俄制裁，與援烏武器彈藥的國家數差不多。

經濟學人資訊社（EIU）去年一份調查顯示，不願譴責俄羅斯的國家，人口數佔全世界2/3。

設於約翰尼斯堡、在非洲推展民主的智庫「民主作業基金會」（Democracy Works Foundation），創辦兼負責人古梅德（William Gumede）表示，印度、南非、巴西等不願加入西方的反俄聯盟，凸顯俄烏衝突並非拜登所說是一場自由與獨裁間的戰鬥。

古梅德說，這種不情願是十多年來對美國及其盟國積怨日增所致，因為西方對解決南方世界的問題越來越沒興趣。當西方國家防疫COVID-19時對他人鎖國及前美國總統川普任內對非洲的露骨蔑視，都加劇不滿情緒。

西方對南方世界抽身給予俄、中填補權力真空的機會，積極拉攏開發中國家，並利用對美歐的幻滅提供替代西方霸權的選擇，中東、非洲成為這場人心爭奪戰的主戰場，亞洲與拉丁美洲某種程度上也有相同情況。

古梅德說：「西方過去15年沒發現全世界對他們積怨日深是一失策，俄國充分利用這點。俄國已能將烏克蘭戰爭描繪為與北約的戰爭，是西方與非西方的對決。」

他說印度拒絕拿印俄關係冒險，是冷靜看待自身利益，包括對俄羅斯的軍售的依賴，以及把握機會透過購買打折俄國石油抑制通膨。

費沙（Faysal）是埃及一名退休的組織犯罪防治顧問，他說中東是俄國成功贏得盟友與影響力的地區，「我當然支持蒲亭。很久以前我們就對西方失去信念，南方世界的所有阿拉伯人都支持蒲亭，聽到俄軍在烏克蘭拿下土地我們都很高興」。

前印度外長席保（Kanwal Sibal）指出，儘管西方努力想把全球通膨與糧食危機歸罪俄國侵烏，但世界大多數國家仍把問題怪到西方對俄制裁，也不認同西方稱抗俄是維繫世界秩序、民主和領土完整道義的說法。

席保說：「認真看待的人根本不買單（西方）那種說法與戰爭成因敘事。西方以外的人由衷將俄烏衝突看成一場歐洲戰爭，而非全球衝突。是有全球性通膨沒錯，但那也是制裁所引發。」他還引述北約轟炸塞爾維亞、美國在冷戰期間支持獨裁政權，尤其2003年伊拉克戰爭更是美國違反國際原則的又一例。