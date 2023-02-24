前台南市歸仁警分局交通分隊警員曾華毅收受賄賂調取民眾個資後，非法提供徵信業者轉賣圖利，被台南地方法院宣告緩刑。（本報資料照片）

前台南市歸仁警分局交通分隊警員曾華毅收受賄賂調取民眾個資後，非法提供翁姓、徐姓徵信社業者轉賣圖利，台南地方法院考量他犯罪所得僅1萬8000元，且在偵查中自白並於審理中繳回犯罪所得，經3次減刑後，依貪汙治罪條例有調查職務之公務員違背職務收受賄賂罪判刑1年10月，褫奪公權5年，1年內支付公庫30萬元，緩刑5年。

合議庭指出，被告曾華毅案發時是具有法定職務權限的公務員，原本應依貪汙治罪條例加重其刑，但因犯罪所得僅1萬8000元，低於5萬元，得依同法規定減輕其刑，且偵查中自白，並將收受賄款於審理時繳回，得再依同法減輕其刑。

此外，曾華毅違背職務收受賄賂的行為固然不對，但因所得賄款金額不多，加上所犯為「無期徒刑或10年以上有期徒刑」的重罪，縱經2次減刑，其最低刑度相較他的犯罪情節，仍有情輕法重、足堪憫恕之情，於是再依刑法第59條減刑。

合議庭認為，審酌曾員素行尚可，僅因經濟壓力一時失慮犯罪，事後已坦承犯行，並將犯罪所得全數繳回，堪認已有悔意，且遭免職後，應已知所警惕，無再犯之虞，宣告之刑以暫不執行為適當，但為讓他知曉尊重法治的觀念，還有賦予一定負擔的必要，於是諭知向公庫支付30萬元。

另外，同案被依共同犯行使公務員登載不實文書罪處徒6月、緩刑2年的歸仁警分局文賢派出所員警王耀震，法官也考量他素行尚佳，僅因顧念同事間情誼一時失慮犯罪，事後也坦承犯行，且參與時間短暫，又無任何不法所得，相信他已知所警惕，無再犯之虞，也宣告緩刑。