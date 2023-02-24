王宥忻身材保養得非常好。（固力狗娛樂提供）

王宥忻日前舉辦春酒晚宴。（固力狗娛樂提供）

「財富女神」王宥忻擁有10億身價，日前舉辦感恩春酒宣布2023年大計畫，包括啟動萌獸事業成立動物權協會、發行新單曲等跨領域挑戰，並且慶祝TikTok《財富女神王宥忻》與《萌獸麥可》頻道經營有成、流量超過7000萬，王宥忻也開立抖音頻道流量變現學習課程，分享更多成功關鍵讓人人都可以成為網紅賺取被動收入。

王宥忻分享日前帶全家人及羊駝麥可去緣道觀音廟拜拜，很多人特別去求平安符，平安符一年只發500個，但都會有幾萬人去求，必須擲到三個聖爻才有機會拿到，沒想到王宥忻竟然擲爻請示得到4個聖爻，觀音指示「我們的事業要減碳 、救護地球 、愛護動物維護生物多樣性 」，她當下發願成立動物權協會保障動物、為動物爭取福利、動物援助結合國內外相關專業組織的力量，推廣動物權讓動物們獲得更友善的對待，非常有愛。

在感恩春酒宴席上，王宥忻以一襲水藍色禮服大秀性感好身材，演唱歌曲〈幸福的模樣〉時感性分享自己38歲出道，當時碰到疫情自己下了大筆預算打歌，由於只有她發片，電視、電臺轉來轉去都是她的歌曲，一度還接到抗議電話反應不要再打歌。〈幸福的模樣〉傳唱度高更登上KTV發燒排行榜，初進歌唱圈已獲肯定，精益求精的王宥忻再邀天后御用歌唱名師秀珠老師為她指導歌唱技巧。

王宥忻為練唱下定苦心磨練2年，光學費就花了上百萬，雖過程中曾一度感到挫折而落淚，但她堅持不放棄、每天早起練唱，還把練唱成果傳給身邊朋友及老師評鑑，邀請大家給予意見，如今她更能掌握歌曲，也非常享受在舞台上歌唱的感覺，接下來將推出的新單曲〈女神經〉令人期待。