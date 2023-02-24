高雄37歲林姓女子與20多歲林姓情侶檔發生糾紛，令林女心生不滿並懷恨在心，於是與友人綽號「山雞」43歲周姓男子合謀，誘騙情侶檔見面，再持槍、球棒恐嚇情侶檔簽600萬元本票，還慘遭拍裸照。隨後周男因有通緝在身北上逃離，情侶檔趁機報警求助，警方獲報多日調查下，日前將周男、林女等4人逮捕，全案依恐嚇取財等罪嫌送辦。

被害林姓情侶檔在高雄自營生意，2021年間，林女與情侶檔女方有工作上的糾紛，林女認為是情侶檔工作疏失害她賠錢，對此令她懷恨在心，於是與周男合謀，於同年10月間，林女起初致電給情侶檔，謊稱有「大人物」想約見面交談，情侶檔一聽信以為真，尚未知曉大人物原來是周男假扮，還滿懷期待的與大人物見面。

情侶檔進屋後，周男立刻變臉，從身邊拿出手槍，並叫來同伴張姓、徐姓男子等4人持棒在旁揮舞，威脅情侶檔簽下高達600萬元的本票以及借據，情侶檔見狀不敢反抗，只好照做，周男見情侶檔簽完後，考慮到他們反悔，於是還以裸照威脅，各自帶男女進房間拍了共3、4張裸照後並拘禁12小時後，才放他們離開。

後來周男因通緝案在身，逃亡到台南，也未與情侶檔聯繫要錢，但情侶檔仍深懷恐懼，於2022年中旬到警局報案。

高雄市刑事警察大隊獲報，經多日調查下，鎖定周男藏身租屋處，於14日持拘票及搜索票，台南市安平區逮到周男，並查獲手機、毒品安非他命、槍枝等證物；林女則在鼓山區落網，並通知共犯徐、張男到案調查。

警方經鑑定，周男所持手槍為空氣槍，訊後依恐嚇取財、恐嚇安全、妨害自由、強制等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，而周男因有通緝，也依規定解送歸案，執行入監服刑。