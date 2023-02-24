彰縣府啟動通盤檢視縣內行人空間，提出改善方案。 （彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰縣府啟動通盤檢視縣內行人空間，提出改善方案。 （彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰縣府啟動通盤檢視縣內行人空間，提出改善方案。 （彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

走路是最節能減碳，但因行人空間不足，造成人車爭道，截至2022年底統計，行人交通意外死亡事故頻傳，臺灣的交通亂象被外國媒體冠上｢行人地獄｣汙名，彰化縣長王惠美要求各部會通盤檢視行人空間，透過法規或獎勵等手段，退縮建築，擴大行人空間。

彰化縣長王惠美在主管周報指出，近期各大社群媒體輿論放大檢視全國各地行人空間，要特別再次責成縣府交通處、工務處、建設處、教育處等相關局處，一起通盤檢視縣內行人空間，且提出改善方案，全面改善市容，進而吸引更多觀光客，進一步提升生活品質，提供行人最安全的空間。

王惠美表示，以建設處來說，針對都市計畫區域內，新建案建築線退縮的部分，透過法規或獎勵等手段，建築基地應自建築線或基地內通路邊退縮設置人行步道，只要有退縮建築，未來行人空間就會更大，且未來面臨道路拓寬用地徵收時，也得以減少道路徵收之紛爭。

王惠美也指出，現今市區內的道路與人行道交疊，常常人車爭道，降低了生活品質，也升高的事故的發生率，如何透過行政手段，地方自治修法，都市更新無法一步登天短時間內可看到成果，但是經過4年、8年、12年未來絕對會很有感，整體都市的空間感會不一樣。

「市容都更的政策推行未必能立即見效」，王惠美強調，後代子孫都會在此傳承，希望給予後代更好的環境，再次責付業管局處刻正辦理，讓城市更好更美。