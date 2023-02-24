楊菁為愛跋涉450公里，離開台北搬到台東，成為成功鎮漁村媳婦。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

在北部執醫10多年的牙科女醫楊菁，因愛上台東成功養蝦男，為愛遠赴後山工作，成為東海岸唯一牙科醫師，浪漫韓劇《海岸村恰恰恰》在台東真實上演！成功鎮都是老人、小孩，若牙疼得找人幫忙開車，到距離50公里的台東市區，或至120公里外的花蓮玉里看診。如今楊醫師駐點，更方便民眾看診。

楊菁笑說，夫家在鎮上養蝦，先生孝順憨厚，但對她體貼，讓她甘心離開大都市，為愛到東部服務。「同業、朋友知道我要來成功分院看診的時候，每個人都問我老公到底是不是金宣虎（劇中男主角）」。

現年30多歲的楊菁，畢業於南非金山大學醫學院，拿到美國國家牙醫公會（ADA）合格醫師和波士頓大學植牙專科證照後，返台執業。一次因緣際會，認識現在的老公，為愛跟著老公到台東小鎮來。

楊菁對偏鄉有自己的觀察，她說「鎮上都是老人小孩，牙疼還要找人開車去台東市或花蓮玉里看診」，她預料長輩的口腔問題應不是單一症狀，牙周病、蛀牙、根管治療、洗牙等，是最迫切的需求。

衛福部台東醫院院長王蘭福表示，成功分院為東海岸線唯一公立醫院，南距台東市區約50公里、北距花蓮市區約120公里，楊菁3月1日起看診，將減少東海岸民眾就醫不便。未來將持續增加專科診療服務，確保偏鄉就醫權益。