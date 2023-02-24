Myles Turner is the first center ever to record



40+ PTS

10+ REB

8+ 3P



In a game. pic.twitter.com/4FByFda8Hb — StatMuse (@statmuse) February 24, 2023

即便面對東區榜首塞爾提克以輸球作為收場，溜馬中鋒邁爾斯透納（Myles Turner）依然完成一項前所未見的壯舉，他單場只有15次出手，卻拿下40分、10籃板的雙十數據，成為聯盟首位砍下至少40分、10籃板並投進8顆三分球以上的中鋒，同時單場得分及三分進球數皆寫下個人新高。

湖人本季前有意以韋斯布魯克（Russell Westbrook）作為交易籌碼，換取透納及希爾德（Buddy Hield）的加盟，但傳出湖人不願多送出首輪籤而作罷，隨後透納與溜馬完成2年4090萬續約，就繳出了精彩賽季，曾為2屆火鍋王的他，改變了外界對自己重守輕攻的印象，透納長出了一手精準的外線能力，並不只是一位傳統在籃下站樁的中鋒，透納本季場均能攻得18.0分、8.0籃板及1.3助攻，投籃命中率高達54.3%，除了助攻外都寫下單季場均新高。

本場10次三分出手投進8球的透納，將本季三分球命中率提升到了4成，成為了希爾德外另一位具有外線威嚇力的溜馬球員，但透納的優異發揮並未能帶來勝利，在塞爾提克雙探花合得61分的完美演出下，溜馬延長賽以138比142不敵對手而落敗。

溜馬戰績跌落到26勝35負，排名東區第12位，不過只落後第10位的巫師3場勝差，溜馬絕對還有機會搭上季後賽列車。