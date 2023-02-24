首屆「2023台南車展」今天於大台南會展中心熱鬧開幕，車商請來Show Girl營造「香車美人」，吸引許多人搶拍。(曹婷婷攝)

首屆「2023台南車展」今天於大台南會展中心熱鬧開幕，Show Girl吸引許多人搶拍。(曹婷婷攝)

為期4天的2023台南車展，今天在大台南會展中心揭開序幕。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲於台南車展會場參觀時，跨上重機感受騎重機的滋味。(曹婷婷攝)

首屆「2023台南車展」今天於大台南會展中心熱鬧開幕，廣場集結14輛千萬超跑包括保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼到場一字排開，氣勢驚人，吸引不少車迷拍照，主辦單位每天上午11點、下午2點都推出Show Girl熱舞，活動車商也找來Show Girl炒熱氣氛，開幕首日即湧入不少朝聖的人潮。

228連假前登場的台南車展，為台南市政府經濟發展局首度舉辦的車展活動，為期4天展期展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題，集結近百家廠商，共展出422格攤位。台南市長黃偉哲今天與經發局長林榮川、台灣汽機車研發暨策略聯盟榮譽理事長黃文獻、台灣二輪部品同業促進協會何春達理事長等人剪綵，黃偉哲也歡迎大家利用連假4天來台南觀光，順道前往緊鄰高鐵台南站旁的大台南會展中心參觀台南車展。

黃偉哲表示，台南汽機車零配件產業孕育許多台灣之光，包括享譽國內外的宏佳騰機車與南晃集團等，都是在地基礎紮實的隱形冠軍及全球指標性大廠，這些優質企業掌握核心技術外，不斷提升軟硬實力，成功切入世界各地汽車供應鏈，市府將持續與廠商一起攜手，藉此展覽提升競爭力，協助產業一起走向國際。

經發局局長林榮川指出，2023車展是大台南會展中心今年開春首場大型展覽，汽機車展出超過20餘個具指標性的知名品牌，還有汽機車零配件區和汽機車周邊產業區，展出車用部品、人身部品、汽車隔音材料、行車紀錄器及眾多汽機車零配件等多元豐富內容，完整呈現汽機車產業供應鏈。

台南車展結束隔天，南市府還加碼舉辦TAINAN搖滾春天演唱會，請來台灣超人氣男團「五堅情」、超夯樂團「告五人」、金曲最佳樂團「麋先生」、青春男團「AcQUA源少年」、AKB48官方海外姊妹團體「AKB48 Team TP」及饒舌教父「大支」等卡司，一開放索票，6000張門票隨即秒殺。